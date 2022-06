La notizia dell’iscrizione di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dei figli Edoardo e Valentina e della moglie Jacqueline Baudit nel registro degli indagati con l’accusa di falso in bilancio per l’acquisto di Victor Osimhen dal Lille avvenuto nell’estate 2020 ha creato qualche preoccupazione tra i tifosi azzurri. Un sentimento che non ha ragione di esistere per Fabio Fulgeri, avvocato di DeLa: "Aurelio attualmente non è in Italia, bensì a Los Angeles - ha detto il legale a Radio Marte -. Noi come legali siamo sereni, c’è grande serenità anche nei confronti dei magistrati che sono persone molto serie e competenti e quindi anche la magistratura ordinaria saprà valutare con la necessaria competenza e serenità la realtà delle cose così com’è stato fatto in sede sportiva. I fatti sono quelli, non c’è nulla di nuovo, al di là del procedimento a carico dei vertici del Lille, questa è l’unica ‘novità' e per questo la GdF di Napoli sta dando manforte ai colleghi francesi".