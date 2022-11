Aurelio De Laurentiis festeggia sui social il 3-2 rifilato dal suo Napoli all'Udinese che proietta la squadra di Spalletti ancora più in alto in classifica. "Con l'Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi - si legge nel tweet pubblicato dal presidente -. Questo è certamente il mio Napoli migliore. Ci fermiamo per due settimane ma riprenderemo con la stessa voglia e la stessa tenacia, consapevoli della nostra forza. Un grazie sincero alla squadra, allo staff e a tutti i dirigenti e collaboratori. Si ottengono risultati importanti solo se tutta la squadra gira al massimo. Ed è proprio quello che sta succedendo".