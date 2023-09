Dopo Roma e Forentina, è l'Atalanta l'ultima italiana a scendere in campo nel giovedì di coppe. In Europa League la Dea supera 2-0 il Rakow con le reti de De Ketelaere e Ederson, prendendosi i primi tre punti della fase a gironi. Spettacolare 3-3 tra Ajax e Marsiglia (Joaquin Correa in campo dal 79'), mentre cade il Brighton. Vittorie, invece, per West Ham e Sporting Lisbona.

Tutti i risultati di Europa League:

AJAX-MARSIGLIA 3-3

ATALANTA-RAKOW 2-0

BRIGHTON-AEK ATENE 2-3

OLYMPIAKOS-FRIBURGO 2-3

RANGERS-BETIS 1-0

SPARTA PRAGA-ARIS 3-2

STURM GRAZ-SPORTING 1-2

WEST HAM-TSC 3-1

Tutti i risultati di Conference League:

SLOVAN BRATISLAVA-KLAKSVIK 2-1

MACCABI TEL AVIV-BREIDABLIK 3-2

ZORYA LUHANSK-GENT 1-1

DINAMO ZAGABRIA-ASTANA 5-1

VIKTORIA PLZEN-BALLKANI 1-0

BRUGES-BESIKTAS 1-1

LUGANO-BODO/GLIMT 0-0