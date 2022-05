"Pioli sta facendo bene ma non credo si stia prendendo rivincite con nessuno”. Esordisce così Luigi De Canio ai microfoni di TMW Radio, parlando del Milan ormai lanciato verso lo Scudetto: “Noi allenatori siamo sempre soggetti a critiche per le decisioni prese, è normale. Il suo percorso in carriera è molto chiaro: ha avuto grande soddisfazioni e quanto sta facendo al Milan è all’altezza delle sue capacità. Sono molto contento per il suo percorso e credo che sia il vero protagonista di questo Milan. Non bisogna abbassare la guardia in casa Milan visto i molti padroni avuti da questo campionato. La lotta continua sia per le posizioni di vertice che per la zona europea ma anche in coda per la salvezza stanno rendendo questo campionato entusiasmante, non c’è un altro torneo del genere in Europa. Non so comunque se i due punti di margine saranno abbastanza, intanto il Milan ha scampato il pericolo della 'fatal Verona'".