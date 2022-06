Intervistato dal Nuovo Quotidiano di Puglia, l'ex Inter e attuale commissario tecnico dell'Azerbaigian, Gianni De Blasi ha risposto sulla prima giornata di campionato del Lecce, neo promosso in Serie A, che dovrà affrontare i vice-campioni d'Italia dell'Inter: "Sarà un bel battesimo nel Salento per un campionato condizionato dai mondiali senza l’Italia, nel clima ferragostano al Via del Mare. Lo immagino, lo stadio leccese, al debutto contro l’Inter per il ritorno in serie A. Sarà festa grande, contro una delle squadre in assoluto più forti, organico in sovrabbondanza, di grande qualità. Ma in fondo per le più piccole è preferibile incontrare le grandi subito, quando non sono ancora al meglio della condizione".