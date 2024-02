"La Juventus non deve mollare. Il campionato è ancora lungo e in passato abbiamo visto tante squadre perdere punti per strada. Inoltre l’Inter avrà la Champions che porterà via diverse energie fisiche e mentali. Ecco perché i bianconeri devono subito lasciarsi alle spalle la sconfitta di San Siro e ripartire forte, non lasciando più altri punti per strada". A parlare è Gigi De Agostini, ex difensore bianconero intervistato da Tuttosport in vista di Juventus-Udinese.

Juve-Udinese non sarà mai una partita come tutte le altre per lei: che gara si aspetta?

"Sarà una partita dura. La Juve è condannata a vincere se vuole rimanere agganciata all’Inter: non ci sono alternative. Pure l’Udinese, però, deve far punti per non farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere. Vietato sbagliare per entrambe".

Questa Juve può puntare allo scudetto o l’Inter è troppo più forte?

"I bianconeri stanno facendo un’ottima stagione e per quanto dimostrato hanno il dovere di provarci. Naturalmente l’Inter ha una rosa più forte, ampia ed esperta. La differenza sta nei cambi a disposizione: nei nerazzurri dalla panchina entrano giocatori che giocherebbero titolari in quasi tutte le squadre".

Cosa manca alla Juve per raggiungere l’Inter?

"Innanzitutto serve tempo per costruire un ciclo vincente. La Juve quest’anno ha avviato un progetto nuovo e lanciato tanti giovani, che nei prossimi anni saranno un valore aggiunto. Il mercato estivo potrà aiutare a colmare il gap".