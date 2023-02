DAZN ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Eleven Group , piattaforma digitale che detiene i diritti di diversi sport come basket e serie C, e Team Whistle , social media creative agency con sede negli Stati Uniti. "L’acquisizione sottolinea l’ambizione di DAZN di diventare la principale destinazione sportiva a livello globale per tutti i tifosi, con un’ampia offerta che mette insieme diritti premium e una serie di altri prodotti e servizi, tra cui il gaming, l’e-commerce ed esperienze social", si legge in una nota dell'azienda.

Ora l'offerta di DAZN si amplia con il portafoglio di diritti detenuto da Eleven in Europa. In aggiunta ai contenuti sportivi trasmessi in Italia, Germania, Spagna, Giappone, Canada, Stati Uniti e Regno Unito, DAZN si espanderà in Belgio, Portogallo e Taiwan: in Belgio con il campionato di calcio nazionale (Jupiler Pro League) ed eventi internazionali; in Portogallo con i principali diritti calcistici internazionali, tra cui la Premier League inglese e la UEFA Champions League; a Taiwan, infine, con il baseball locale.