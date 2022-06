Dalla prossima stagione, gli abbonati di DAZN spenderanno 29,99 o 39,99 al mese, a seconda del piano che sceglieranno per vedere i contenuti della piattaforma. Una maggiorazione importante rispetto al prezzo della prima stagione in cui la tv in streaming ha avuto l'esclusiva della Serie A che il CEO Italia Stefano Azzi giustifica così: "Quando ci sono cambiamenti c’è sempre inevitabilmente un po’ di rumore, di attenzione. - le sue parole all'AGI -. Ma è stato sufficiente spiegare che era la fine della promozione che era stata fatta e che quindi si applicava il prezzo che era stato previsto in maniera molto chiara all’inizio. Poi è stato rilanciato il secondo tipo di abbonamento per dare la possibilità a chi come me che vivo in una città e lavoro in un’altra di vederla in contemporanea con mio figlio".