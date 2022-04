Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Stuzzicato da Sky Sport, Davide Lippi preferisce non sbilanciarsi. Seppur con un augurio preciso: "Spero tanto che non vada all'estero e che non lasci la Serie A, perché una sua partenza impoverirebbe lo spettacolo che vediamo ogni domenica" le parole dell'agente.