Con la doppietta rifilata al Brest nel successo finale per 3-1, Jonathan David è arrivato a quota 101 gol con la maglia del Lille. Un traguardo che il tecnico dei Dogues Bruno Genesio celebra elogiando l'attaccante canadese: "Jona ha costanza nelle sue prestazioni, ma non è solo merito suo. Partecipa molto al gioco, è un giocatore altruista che non esita a regalare palla per far segnare gli altri come ha fatto anche col Brest. David è un giocatore che lavora molto per la squadra. Rappresenta perfettamente il nostro temperamento, vedere una punta centrale moltiplicare le corse e mostrare così tanta generosità, è una cosa rara", riporta La Voix du Nord.