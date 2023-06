È al centro delle voci di mercato, intanto Nacho è stato convocato dalla Spagna per la fase finale di Nations League. Il c.t. iberico Luis de la Fuente ha dovuto modificare l'elenco dei 23 giocatori in considerazione dell'infortunio subito da David Garcia, difensore dell'Osasuna, e così l'ha rimpiazzato proprio con il madridista che tanto piace all'Inter (ma che ora sembra vicino al rinnovo).

La Spagna scenderà in campo giovedì 15 giugno ad Enschede (ore 20:45) per affrontare l'Italia di Mancini in semifinale. La vincente affronterà una tra Olanda e Croazia.