Il modello dell'Eurolega di pallacanestro può essere effettivamente applicabile al mondo del calcio, con la creazione di un supercampionato che metta di fronte settimanalmente le big europee? L'ex cestista Gigi Datome, oggi coordinatore delle squadre nazionali maschili di basket, offre la sua visione ai microfoni di Rai Sport: "Ricordo che quando uscì il discorso Superlega fu qualcosa che ricordava molto quello che sta facendo l'Eurolega. Mi rendo conto che i tifosi di calcio sognano un percorso meritocratico per affrontare le squadre più forti, ma i proprietari dei club sono sempre in perdita per diversi milioni, quindi si sono resi conto che questo nuovo formato potrebbe ridurre le perdite quindi è comprensibile l'interesse".

L'ex capitano dell'Italbasket prosegue: "Non conosco bene il mondo del calcio e le sue dinamiche, però posso dire che l'Eurolega è un prodotto molto appetibile, con le squadre più forti d'Europa che si scontrano ogni settimana. Si tratta di un torneo molto bello da vedere e da giocare, anche se faticoso e lungo. Anche se la maggior parte delle squadre anche lì non è molto sostenibile e quindi stanno facendo dei ragionamenti anche lì".