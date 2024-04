Matteo Darmian esprime così la sua gioia per la conquista dello Scudetto nella zona mista di San Siro, nelle dichiarazioni raccolte da Rede98: "Tutto è stato perfetto, è stato un percorso bellissimo partito dalla prima giornata. Abbiamo subito messo in campo la giusta determinazione e voglia per raggiungere il nostro obiettivo e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi, coronandolo con la vittoria nel derby e del titolo. Nello spogliatoio si è creato qualcosa di importante, sono arrivati ragazzi fortissimi non solo come giocatori ma anche caratterialmente. Si è creato un grande gruppo e lo abbiamo dimostrato per tutto l'anno perché chiunque è entrato ha fatto bene; il segreto di questa vittoria è stato questo".