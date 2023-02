"Pochi giorni fa è arrivata la sua 100esima vittoria in Serie A e, salvo imprevisti, quest’anno arriveranno anche le 100 presenze in maglia nerazzurra. A tutte queste chiamate, il difensore originario di Legnano ha sempre risposto con prestazioni degne di nota, tanto da convincere il club milanese a un prolungamento del contratto fino a giugno 2024. Daje tutta Matte". È questo il commento post-rinnovo dell'agenzia TMP Soccer che detiene la procura di Matteo Darmian che dopo l'ufficialità del prolungamento di contratto con l'Inter esprime su Instagram tutto l'orgoglio per il prosieguo in nerazzurro dell'esterno di Simone Inzaghi.