"Sicuramente c'è grande delusione perché perdere una partita in generale non fa mai piacere" ammette Matteo Darmian anche a Sportmediaset dopo il ko incassato ieri sera a San Siro contro la Juventus, gara che secondo il giocatore nerazzurro è stata viziata da "un episodio che ha determinato il risultato. Penso che l’episodio fosse evidente e non credo ci siano grandi commenti da fare".