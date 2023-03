Conclusa la partita al Do Dragao , il grandissimo protagonista della serata Matteo Darmian ommenta quanto accaduto questa sera ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo che non era facile questa sera, ma siamo entrati in campo con la giusta cattiveria e voglia. Venivamo da una brutta sconfitta a La Spezia dopo la quale sono state dette tante cose. Era la serata perfetta per rifarci, sapevamo quello che dovevamo fare e abbiamo portato a casa un risultato importantissimo. Una delle mie migliori partite? Sicuramente è stata una partita importante di tutti, c'è stato un lavoro importante da chi è partito e da chi è subentrato.

Questo è lo spirito che deve animarci fino a fine stagione, non abbiamo avuto una grande continuità sin qui e spero che possa essere un'iniezione di fiducia per il futuro. Ora arriviamo ai quarti dopo una serata che ci dà tanta consapevolezza e fiducia nei nostri mezzi, dobbiamo guardare al futuro in maniera positiva. Ora daremo battaglia a chiunque ci capiterà, non abbiamo preferenze. Sarebbe bello avere tre italiane nei quarti, faccio un grosso in bocca al lupo al Napoli".