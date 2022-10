"Dovremo stare attenti per tutti i 90', sappiamo benissimo la difficoltà della partita e la qualità del nostro avversario. Però come ho sempre detto noi siamo l'Inter e quando scendiamo in campo dobbiamo cercare sempre di portare a casa i tre punti". Lo dice Matteo Darmian , che continua il tour di interviste pre-Barcellona anche davanti alle telecamere di Sky Sport.

"Quello che stiamo facendo noi è cercare di lavorare ancora di più sotto tutti i punti di vista - aggiunge il difensore nerazzurro -. In certe partite i dettagli fanno la differenza e lavoriamo anche su questo. Il momento non è dei migliori perché non stanno arrivando i risultati sperati che volevamo, però siamo noi i primi che dobbiamo prenderci le responsabilità e dare di più quando scendiamo in campo".