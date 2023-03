Hai avuto dall’inizio la sensazione che fosse fallo di braccio? “Sì e no. Appena ha fatto gol Kostic ho alzato la mano perché mi sembrava ci fosse il tocco di braccio ma non avevo la certezza”.

Ancora un ko per l'Inter di Simone Inzaghi che dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions League cade sotto i colpi della Juventus di Allegri. Nona sconfitta in campionato che arriva anche grazie ad un episodio dubbio che fa infuriare l'allenartore nerazzurro e gli interisti tutti, episodio che Matteo Darmian commenta così a Inter TV : "Penso che sia evidente e che non debba commentare niente, si commenta da solo. Purtroppo è un episodio che ha condizionato la partita. Sicuramente noi abbiamo le nostre responsabilità perché potevamo fare meglio, ma torniamo con una sconfitta. Adesso c’è la sosta e ci servirà a farci trovare pronti al ritorno".

Cosa è mancato, al di là dell’episodio?

"Non lo so cosa è mancato. Sicuramente è stata una partita non bellissima sotto l’aspetto tecnico, è stata più una lotta e purtroppo non siamo riusciti quantomeno a pareggiare che magari come risultato sarebbe stato più giusto".

Quanto sei contento di rivestire la maglia della Nazionale?

"Sicuramente sono molto contento per questa convocazione e mi ripaga per gli sforzi e gli impegni che metto sempre durante la settimana e durante le partite. È motivo d’orgoglio tornare a vestire la maglia azzurra".