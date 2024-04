"È vero che Dumfries ride così tanto?" viene incalzato Matteo Darmian dopo il siparietto con Denzel Dufmries a Inter Tv. "È vero, è vero. Nello spogliatoio è molto scherzoso e ride spesso. Magari non lo dà a vedere, ma è davvero un bravo ragazzo".

Che emozioni provate in questo momento speciale?

"Sì, è un momento speciale è bellissimo. Lo è sempre quando si vince qualcosa di speciale e farlo come lo abbiamo fatto noi quest'anno penso sia qualcosa di incredibili. Siamo partiti forte e alla fine lo abbiamo ottenuto quello che volevamo".

Quest'anno siete ancora più forti dell'anno scorso che siete arrivati in finale di Champions?

"Abbiamo dimostrato che si può migliorare sempre. L'anno scorso la finale di Champions ci ha dato consapevolezza perché tutti ci davano per spacciati ma abbiamo dimostrato sul campo di potercela giocare con chiunque anche contro una squadra come il City. Non meritavamo la sconfitta ma il calcio è anche questo. In campionato abbiamo imparato tanto dall'anno scorso perché avuto tanti alti e bassi non da noi e quest'anno abbiamo limato queste cose e abbiamo fatto una stagione bellissima".

Cosa avete migliorato per non abbassare mai la tensione?

"Sapevamo quanto è importante la forza del gruppo, lo abbiamo dimostrato. Si è creato qualcosa di speciale nello spogliatoio, stiamo tutti bene insieme in settimana, ci divertiamo e lo dimostriamo in campo durante le partite. Spero che anche i tifosi si siano divertiti quest'anno e speriamo di dargli altre soddisfazioni. Poi anche il Mister è stato molto bravo a gestire tutti noi e a tenerci sempre sugli attenti".

I tifosi credo si siano divertiti e non vedono l'ora di festeggiare.

"Sì, anche noi non vediamo l'ora di festeggiare. Vittoria meritata anche grazie a loro. Anche l'anno scorso ic sono sempre stati vicini e noi abbiamo cercato di ripagarli. È una vittoria di tutti".