Matteo Darmian ha parlato così a DAZN nel post-partita: "Qualche errore l'ho commesso, l'importante è che la squadra faccia bene, porti a casa vittorie importanti. Abbiamo fatto un ottimo percorso, ma non ci possiamo accontentare. Ci alleniamo bene, sappiamo che la mobilità può essere importanti con squadre che giocano orientate sull'uomo come l'Atalanta. Siamo stati bravi a vincere contro una squadra in forma. Doppietta? Mi è capitata la seconda occasione, purtroppo non sono come te (dice a Pazzini, ndr), spero di averla tenuta per una prossima occasione", ha concluso.