Dario D'Ambrosio, fratello dell'interista Danilo, ha rilasciato un'intervista a lacasadic.com. "Sono orgoglioso per il percorso che ha fatto - dice Dario (oggi alla Carrarese) del fratell - So da dov’è partito. Tutto il merito è suo. Ha saputo cogliere le opportunità e concretizzarle. E se fai tutti questi anni all’Inter e in Serie A, non è un caso. A maggior ragione in un club come quello nerazzurro. Gemelli? Mi è capitato che sugli spalti mi scambiassero per lui, nonostante Danilo fosse in campo a giocare. Anche Spalletti o altri suoi compagni mi hanno confuso con lui”. Come Calhanoglu. "Appena arrivato all’Inter iniziò a seguire me, invece che Danilo".