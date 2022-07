Ospite della trasmissione 'Tutti Convocati' su Radio24, il giornalista argentino Daniel Martinez, corrispondente in Italia per ESPN, ha espresso il proprio parere sul futuro di Paulo Dybala, sempre più al centro di tante speculazioni: "Penso che Dybala finirà all'Inter e lì farà bene. Però io lo vorrei tanto vedere al Napoli, per quel senso di nostalgia degli anni '80."