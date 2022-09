E' ancora presto per lanciarsi in pronostici a lungo raggio, ma l'ottimo avvio in campionato del Napoli, sublimato dalla vittoria a Siro contro il Milan, non ha lasciato indifferente Oscar Damiani: "Siamo solo all’inizio, le sensazioni fanno ben pensare - le parole dell'agente a Radio Crc -. La rosa di Spalletti ha le alternative necessarie per una stagione lunga con i Mondiali in mezzo. Ci vuole competenza, complimenti a loro".