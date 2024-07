Oscar Damiani, agente FIFA, ha inquadrato il calciomercato delle big ai microfoni di 1 Station Radio. Partendo dall'analisi sullo schieramento dei nerazzurri: "L'Inter ha lavorato con anticipo, rafforzando una squadra che era già molto forte ed inserendo giocatori molto validi".

Il Napoli è completo nella fase difensiva?

"Secondo me, si. La squadra ha giocatori che già si conoscono, non credo ci siano problemi. È una squadra completa. Conte è molto bravo ad allenare la squadra ed a metterla in campo. L'acquisto più importante del Napoli è l'allenatore, più dei calciatori. Buongiorno? È un ottimo giocatore ma da solo non può fare molto. Sarà una squadra aggressiva, corta, dove tutti potranno crescere e migliorarsi. Sono molto fiducioso nel tecnico".