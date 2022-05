Intervistato dalla redazione di MilanCafé24, Oscar Damiani si esprime sullo sprint finale per il campionato: "Quello tra Inter e Milan per lo scudetto è un grande tete-a-tete, entrambe meritano ma purtroppo solo una squadra può vincere. Questo è un valore per la città di Milano e per tutto il campionato. Ora i rossoneri hanno tutto nelle loro mani: ci speravo ma veramente ieri sera hanno disputato una grande partita".