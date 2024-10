"Motta è un grande allenatore, ma la squadra deve migliorare. Se posso essere sincero, forse servirebbe qualche campione in più" ha detto Oscar Damiani a 1 Station Radio, dove l'agente di mercato a proposito della lotta scudetto accredita molto la squadra di Conte pur non considerandola favorita: "Il Napoli con Conte un allenatore straordinario, uno dei migliori in circolazione, può fare molto bene. Confido molto in lui e nei suoi uomini, che sono davvero bravi. Lukaku sicuramente tornerà in forma e sarà assolutamente l’antagonista numero uno dell’Inter".

Proprio sull'Inter poi aggiunge:

"È una rosa completa, anzi sono due rose complete. Ha una società forte, una delle migliori in Europa. Marotta e Ausilio sono davvero straordinari e Inzaghi ha dimostrato di saper vincere".