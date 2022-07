Torna a parlare Oscar Damiani, agente tra gli altri di Ionut Radu, che ai microfoni di TMW Radio parla dei temi del giono in chiave mercato:

La situazione dei calciatori a parametri zero sta andando ad avvantaggiare le società?

"Il mercato è cambiato. Ora ci sono anche richieste economiche alte da parte dei giocatori, quindi diventa un po’ difficile accasarsi per i calciatori come Dybala".

Dybala al Milan è fattibile?

"Penso di no, ad ora c’è solo l’Inter".