"Il Napoli ha preso un grande allenatore, che è una certezza. Anche in questo caso bisognerà comprendere se Osimhen resterà o andrà via. Qualcosa dovrà fare, è più indietro rispetto alle altre, ma ha un allenatore che sicuramente saprà dare un gioco e un'identità alla squadra molto forte". Questo il pensiero espresso ai microfoni di Sportpaper.it dall'agente di mercato Oscar Damiani a proposito del Napoli di Antonio Conte, a detta di molti l'indiziata numero uno per insidiare l'Inter nella lotta scudetto che sta per partire.

E il Milan?

"Dare giudizi prima è facile, ma il Milan qualcosa dovrà farla. Rispetto a Juventus e Inter è leggermente indietro".

La Roma sta facendo un grande mercato, la Lazio sta cambiando, un suo parere sulle romane.

"La Roma ha una certezza importante che è De Rossi. La Lazio ha fatto qualcosa e viene da un buona stagione, pur non avendo grandi possibilità. Le romane sono leggermente indietro rispetto alle milanesi e alla Juventus. Baroni è un allenatore che stimo molto, saprà dare un gioco e un’identità alla squadra”.

Chi vede favorito, partendo dal mercato?

"Sicuramente l’Inter è la favorita".