Si parla tanto di Conte-Napoli. Che ne pensa? A rispondere è l'agente di mercato Oscar Damiani che a TMW Radio ha detto la sua sul possibile approdo dell'ex allenatore dell'Inter sulla panchina degli azzurri. "A me farebbe piacere, sono affezionato a Napoli, potrebbe dare molto anche alla città. Ma non so se la piazza sia pronta a spendere 20 mln lordi per lui. Per me però fa la differenza".