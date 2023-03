"Un buon sorteggio". Così Stephane Dalmat definisce l'accoppiamento tra la 'sua' Inter e il Benfica per i quarti di finale di Champions League. "Sarà simile al Porto, anche se il Benfica è più tecnico e ha più qualità - spiega l'ex centrocampista francese -. L'andata in Portogallo sarà difficile, l'Inter non deve prendere gol e poi sono sicuro che a San Siro ce la possa fare, ci sarà un ambiente straordinario. E in semifinale può incontrare il Milan, sarebbe un remake del 2003.