Stephane Dalmat ormai si è rassegnato alla discontinuità della sua Inter, anche se confida che la stagione possa concludersi come sperano tutti i tifosi come lui: "Purtroppo la storia è questa da settembre, questa squadra è capace di vincere contro il Napoli, ma anche di perdere contro lo Spezia - ha spiegato il francese in esclusiva a Tuttomercatoweb.com -. Sarebbe un disastro non andare in Champions, ma non credo che succederà. L'obiettivo deve essere quello di arrivare secondi, questo è quello che deve pensare la squadra".

A proposito del cammino europeo, l'ex centrocampista parla così del doppio incrocio col Benfica: "Sulla carta, mi sembra la più accessibile insieme al Chelsea come avversaria, ma in realtà ha dimostrato di essere forte nel suo girone. Per l'Inter sarà più dura rispetto alla sfida contro il Porto, ma se gioca con la mentalità e la voglia messe in campo contro il Napoli e il Milan può sperare di andare in semifinale".