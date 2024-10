Contro il Torino in campo dal primo minuto i titolarissimi, con una sola eccezione in difesa. Simone Inzaghi ha le idee chiare in vista della sfida di questa sera in programma a San Siro ed è pronto a schierare lo stesso undici titolare di Udine.

In difesa ci sarà ancora una volta Bisseck che vince il ballottaggio con Pavard, in panchina dopo la maglia da titolare contro la Stella Rossa. Completano la difesa Acerbi e Bastoni, in porta ci sarà Sommer. Darmian e Dimarco tornano sugli esterni, Frattesi confermato al posto dell'infortunato Barella con Calha e Mkhitaryan in mediana. In avanti torna la ThuLa.

Probabile Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.