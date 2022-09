In Spagna ne sono sicuri: Jordi Alba resterà al Barcellona. Stando infatti a Sport, il terzino sinistro non lascerà i blaugrana nonostante il principio di accordo raggiunto nelle scorse ore con l'Inter per un suo trasferimento in Italia. Sebbene l'arrivo sempre più probabile di Marcos Alonso andrebbe a togliergli spazio, il classe '89 dopo un'attenta valutazione ha preferito confermare la sua permanenza in Catalogna.