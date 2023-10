Settembre è stato un mese ricco di gol pesanti e bellissimi per l'Inter. Il club invita i tifosi nerazzurri a votare il loro preferito nelle Instagram Stories: si parte con la sberla di Thuram nel derby vinto per 5-1 passando per la zampata di Lautaro contro la Fiorentina (quella della doppietta), fino ad arrivare al capolavoro di Dimarco contro l'Empoli. Il Toro è in lizza anche con il primo dei quattro gol siglati a Salerno, mentre a chiudere l'elenco troviamo il sinistro letale di Kamate nella gara di Youth League contro la Real Sociedad.