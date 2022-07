Tra le due litiganti, potrebbe godere la terza. Paulo Dybala è ormai senza squadra da tre giorni, con l'Inter che temporeggia e il Milan che ci pensa ma non sembra voler affondare. Anche all'estero iniziano a guardare con curiosità all'attaccante ex Juventus. Secondo quanto riportato dal portale francese Le10Sport , il Paris Saint-Germain sarebbe ancora interessato all'attaccante argentino, svincolato dopo l'addio alla Juventus.

A decidere per un eventuale affondo, però, sarà il dossier Neymar: il brasiliano ha appena visto prolungato il suo contratto fino al 2027 grazie a una clausola di rinnovo automatico, ma può lasciare comunque la Ville Lumiere. A oggi, non c'è una vera e propria trattativa, ma solo l'interessamento del Chelsea: le big sono frenate dai costi alti dell'operazione Neymar. Soltanto una sua cessione, però, aprirebbe le porte a un'offensiva decisa per la Joya, ammesso che Luis Campos veda davvero in Dybala un potenziale erede del brasiliano.