L'Inter si avvicina sempre di più al centrocampista classe 2003 Petar Sučić. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dal portale croato Sportske Novosti: nei prossimi giorni si prevede che la dirigenza nerazzurra e la Dinamo Zagabria avvieranno i colloqui per intavolare la trattativa. Inter che sarebbe disposta a pagare 15 milioni di euro per Sučić: il piano è quello di lasciarlo in prestito in Croazia fino al termine della stagione.