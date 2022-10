Il Barcellona chiama all'appello tutti i tifosi anche in giro per il mondo per la partita di mercoledì sera contro l'Inter. Il club catalano comunica l'elenco di tutte le emittenti che trasmetteranno la grande sfida del Camp Nou avendo in mano i diritti della competizione. Sarà un match globale, che sarà teletrasmesso in tantissimi Paesi, dall'Australia con Stan Sport, al Giappone con Wowow, passando per la Cina (CCTV), l'India (Sony), passando per l'africana Super Sport fino a TNT Sports in America Latina e CBS negli Stati Uniti. In Italia, il match sarà in esclusiva su Amazon Prime Video, mentre in Spagna andrà in scena sui canali Movistar Liga de Campeones.