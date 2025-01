La trattativa per portare Mateo Silvetti all'Inter sembra definitivamente sfumata. Secondo quanto riportato dall’emittente argentina La Red, non è stato trovato un accordo sulle cifre tra il club nerazzurro e il Newell's Old Boys, proprietario del cartellino dell’attaccante.

Silvetti, classe 2004 e considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino, dovrebbe rinnovare il contratto con il club di Rosario. Tuttavia, è molto probabile che venga ceduto nella finestra di mercato estiva, con diverse squadre europee pronte a farsi avanti.

La notizia è stata confermata anche dal giornalista argentino Uriel Iugt su Twitter: "Non c’è stata l'intesa nei numeri. Mateo Silvetti rinnoverà probabilmente con il Newell's e sarà venduto a luglio", le sue parole.