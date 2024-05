Pericolo scampato per l'Inter: Lautaro Martinez non andrà all'Olimpiade con l'Argentina di Javier Mascherano. Come riportato da Olé, due dei tre fuori quota per l'Albiceleste saranno Julian Alvarez e Nicolas Otamendi.

La scelta per l'attacco è dunque caduta sul giocatore del Manchester City e non sul capitano dell'Inter: l'AFA avrebbe anche già trovato l'accordo sia con i Citizens che con il Benfica per la concessione dei due calciatori per i Giochi Olimpici che partiranno il prossimo 26 luglio a Parigi.