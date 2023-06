Thibaut Courtois lascia il ritiro del Belgio per 'colpa' di Romelu Lukaku. Il portiere dei Diavoli Rossi ha abbandonato la squadra prima della partita contro l’Estonia: il motivo - stando a quanto risulta a Het Nieuwsblad - è legato al non aver ricevuto la fascia di capitano contro l’Austria quando, vista l'assenza dell'infortunato Kevin De Bruyne, la scelta ha invece portato a Big Rom. Deluso e arrabbiato per la decisione del ct Tedesco, l'estremo difensore del Real Madrid non si è presentato nell’hotel della nazionale prima del match. Tra i pali toccherà quindi a Matz Sels.