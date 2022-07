Intervenuto ai microfoni di TMW, Daniele Daino, ex difensore di Milan e Bologna, ha parlato dell'operazione che ha portato Gleison Bremer alla Juventus, superando la concorrenza dell'Inter: "La Juventus per prendere Bremer ha dovuto vendere De Ligt, poi è vero che ha alle spalle una società solida e in grado di investire cifre importanti. Anche gli investimenti devono però essere intelligenti, perché negli ultimi anni alcune operazioni sono state studiate male, e ora Allegri si ritrova giocatori con stipendi altissimi che non rientrano più nei suoi piani".