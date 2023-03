Daniele Daino, ex difensore di Milan e Napoli, è intervenuto a Radio Marte per commentare il sorteggio dei quarti di finale di Champions League: "Sono al 50% tifoso del Napoli e al 50% del Milan, anche se ho giocato più anni in rossonero. Ma fare un anno a Napoli come l’ho vissuto intensamente io vale tanti altri in una piazza diversa. Dunque per Milan-Napoli è una sfida speciale e, dico la verità, non sono contento di questo sorteggio.