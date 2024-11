Santa Margherita presenta la nuova Special Edition dedicata all'Inter venti volte Campione d’Italia, a cui è legata in qualità di Official Wine Supplier da ben tre stagioni. Dopo l’indiscutibile successo della limited edition debuttata durante la scorsa stagione, l’iconico Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut si presenta ora in una nuovissima veste, che può fregiarsi delle due stelle ottenute dal Club con la vittoria del ventesimo scudetto. Un must have da collezione per tutti i tifosi nerazzurri. Un aspetto totalmente inedito per questa Special Edition, impreziosita dalle due stelle che campeggiano con fierezza in cima all’etichetta, tondeggiante come lo stemma della squadra, che si arricchisce di tridimensionalità grazie ad una ricercata tecnica di stampa a caldo con microincisioni.

Evidenti i rimandi grafici alla Maglia Home della stagione in corso, ai quali si affianca un pattern di minuscole stelle in nero lucido, a simboleggiare i 20 scudetti conquistati negli anni. La bottiglia, con l’immancabile astuccio coordinato, custodisce al suo interno l’iconico Prosecco Superiore DOCG Brut di Santa Margherita, prodotto con le migliori uve di Valdobbiadene e ambasciatore del gusto e della “way of life” italiana nel mondo. Prende vita così un nuovo oggetto del desiderio, testimone della lunga storia costellata di successi dei due marchi, ultimo dei quali proprio la vittoria dell’attesissimo ventesimo scudetto.

A mantenere saldo il legame tra Santa Margherita e l’attuale squadra Campione d’Italia è la comunanza di intenzioni, obiettivi e valori, unitamente alle radici italiane e all’indiscusso prestigio internazionale. Da un lato l’Inter, fondata nel 1908 e riconosciuta tra i club italiani più importanti al mondo, dall’altro Santa Margherita, icona d’eccellenza dell’enologia italiana e protagonista con i suoi vini in oltre 90 Paesi nel mondo. La bottiglia, nell’esclusivo formato astucciato da 75 cl., sarà appannaggio di tifosi e winelover in prevendita su Amazon a partire dal 20 novembre e sull’e-shop di Santa Margherita in tempo per brindare durante le Festività.