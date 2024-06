Per i tifosi interisti è tempo di votare il gol più bello della stagione dei nerazzurri: a partire da oggi, infatti, scatta il bracket che mette a confronto 16 delle marcature più belle e importanti dell'Inter 2023-2024 in una serie di sfide a eliminazione diretta, il cui esito sarà deciso dal voto dei sostenitori: oggi sarà possibile votare le sfide degli ottavi di finale. Il giorno successivo, giovedì 6, sarà invece attiva la votazione per tutti gli scontri diretti dei quarti. Venerdì sarà il turno delle semifinali, mentre la finalissima è in programma sabato 8 giugno. Domenica 9 verrà annunciato l'U-Power Goal of the Season 2023/24.

Sarà possibile votare il proprio gol preferito utilizzando il sondaggio sia su Instagram Stories che su Twitter. Per quanto riguarda Facebook basterà lasciare un commento o una reaction. Per definire il vincitore di ogni sfida verranno sommati i voti cross canale. Il tabellone è consultabile su questo link.