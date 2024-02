La sua vita calcistica e non solo in quel di Genova sono i temi principali dell'intervista rilasciata ai microfoni di SportWeek dal portiere del Genoa Josep Martinez. Lo spagnolo viene interpellato tra le altre cose anche sugli attaccanti a suo dire da temere maggiormente, rispondendo perentorio: "In Italia, Lautaro Martinez. Nel mondo, Neymar o Kylian Mbappé. Anzi, no: mi piacerebbe tanto giocarci contro".