Domenica 27 ottobre alle 18 sarà tempo di Derby d'Italia a San Siro, con Inter e Juventus che scenderanno in campo per la nona giornata di campionato. Si attende ovviamente il tutto esaurito al Meazza, coi biglietti per la sfida che saranno in vendita a partire dalla giornata di domani, martedì 8 ottobre, con la prima fase riservata agli abbonati con la tariffa plus.

La vendita libera si aprirà con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che dalle 12:00 alla mezzanotte di venerdì 11 ottobre potranno acquistare fino a due biglietti in esclusiva. L’acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard. La vendita libera degli eventuali ultimi biglietti residui è prevista per tutti dalle ore 12:00 di lunedì 14 ottobre.