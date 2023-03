Dario Canovi, decano dei procuratori sportivi italiani, non crede all'ipotesi di un clamoroso ritorno all'Inter di Antonio Conte, allenatore che si è appena separato dal Tottenham: "Sarebbe un controsenso, non avrebbe alcuna logica - le sue parole in esclusiva a TMW Radio -. E' andato via quando l'Inter era più stabile di adesso e perché per lui non poteva fare mercato. Sarebbe una contraddizione un suo ritorno, ma nel calcio tutto è possibile. Quindici milioni non glieli dà nessuno. Se le richieste sono quelle ,in Italia è difficile, ma club stranieri sarebbero disposti a pagargli quell'ingaggio. E' uno dei più accreditati tecnici al mondo. Penso più alla Germania o ad altri club in Inghilterra. O vediamo in Spagna se va via Ancelotti".