A Radio Crc, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia La Rete', è intervenuto l’operatore di mercato Andrea D’Amico, parlando delle big di Serie A: "Il Napoli anche lo scorso anno poteva vincere il campionato, purtroppo ha buttato via il campionato con un po’ di demeriti. Partenopei e Milan hanno trovato la strada giusta, che è difficile da trovare. La Juventus non è quella dello scorso anno, l’Inter non sta rendendo al massimo, mentre il Napoli già dallo scorso anno era tra le favorite".