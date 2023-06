Cominciano ad arrivare le prime reazioni social dei compagni di squadra di Danilo D'Ambrosio, che in questi minuti ha annunciato su Instagram, in una lettera scritta col cuore, il suo addio all'Inter dopo nove stagioni di onorata militanza. Uno dei primi a scrivere è stato Raoul Bellanova: "Per sempre un fratello maggiore, grazie, ti meriti il meglio", le parole dell'ex Cagliari.