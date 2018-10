Dopo la vittoria del Philips Stadion, Danilo D'Ambrosio si presenta davanti ai microfoni di InterTv per commentare la serata: "Avevamo la sensazione di poter vincere, prima della partita ce lo siamo detti. La loro squadra all'inizio sapevamo ci avrebbe pressato e siamo stati bravi a mantenere la calma dopo il loro gol. La matematica ancora non ci dice che siamo ai quarti, festeggeremo quando la matematica ce lo dirà. L'Inter è una grande squadra e deve avere in ogni ruolo la competizione giusta, quindi due giocatori dello stesso livello per ruolo anche se con caratteristiche differenti. Stasera abbiamo voluto questa vittoria, sapevamo che sarebbe stata dura soprattutto all'inizio la palla girava lentamente ma poi abbiamo iniziata a farla correre di più e abbiamo fatto nostra la partita".